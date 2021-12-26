اللواء 52 بالحشد الشعبي يدمر 7 مضافات “داعشية” في سلسلة جبال حمرين

2021/12/26 | 20:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، من تدمير سبع مضافات لفلول “داعش” الارهابي في سلسلة جبال حمرين.وذكر اعلام الحشد في بيان، انه “جاء ذلك خلال العملية الامنية الواسعة التي تنفذها قوات الحشد الشعبي في سلسلة جبال حمرين لملاحقة فلول داعش الارهابي”.

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