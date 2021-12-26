التحالف الدولي: قواتنا القتالية غادرت العراق منذ 17 يومًا

2021/12/26 | 20:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد التحالف الدولي في العراق، عدم وجود أي قوات قتالية في البلاد منذ التاسع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ونقلت الوكالة الرسمية، عن التحالف، قوله، إنّه "اعتبارًا من 9 كانون الأول/ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي في العراق، لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق في حزيران/يونيو 2021".

وأضاف أنه "كان الانتقال المبكّر ممكنًا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البشمركة، في تطوير القدرة والقابلية على قيادة القتال ضد عصابات داعش الإرهابية".

وتابع: "وبالنسبة للقوات الأمريكية وقوات التحالف المتبقية في العراق، فإن المهمة الأساسية هي تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش".

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