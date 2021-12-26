المرور تكشف حصيلة إيرادات جباية الطرق والجسور خلال العام 2021

2021/12/26 | 20:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، حجم إيرادات جباية الطرق والجسور في بغداد والمحافظات الأخرى.

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وقال اللواء طارق الربيعي مدير المرور العامة في حوار أجراه معه الزميل هشام علي تابعه "ناس"، (26 كانون الأول 2021)، إنه "تم تسليم 489 مليار دينار إلى وزارة المالية خلال العام الماضي، كإيرادات الطرق والجسور"، مبينا أن "العام الحالي وصلت إيرادات الطرق والجسور التي سلّمت إلى وزارة المالية ما معدله 38 مليار دينار في كل شهر".

وبين، أن "نسبة الفساد في مديرية المرور العامة انخفضت من 13% إلى 4%".

وعن إمكانية محاسبة الدراجات النارية والـ"تك تك" بيّن الربيعي، "التك تك والدراجات النارية جميعها تعتبر مركبة ومعرضة للغرامات استناداً على رقم الشاصي، وبعد 8 كانون الثاني 2022، ستكون هناك محاسبة للدراجات حال عدم تسجيلها وستزج بدعوى كمركية".

هل الوقوف على الأرصفة مخالف؟

وعن ظاهرة وقوف العجلات على الأرصفة بين مدير المرور العامة، "نرى السيارات تقف عند المطاعم والمقاهي في صفين وثلاثة وبطريقة مائلة، وعند محاسبة صاحب العجلة يقوم صاحب المطعم بالاعتراض ويقول قطعتم رزقي، ونحن في حيرة من أمرنا بهذا الموضوع، وكذلك الحال الوقوف على الأرصفة وجعلها كراجات للسيارات هذه مخالفة، والمشرّع تحدث عن الوقوف في محل ممنوع ومن ثم توقف وسكت ولم يكمل التفاصيل، لكن الوقوف على الرصيف عليه غرامة 50 ألف دينار كونه مخالفة".

وأجاب اللواء الربيعي عن سؤال بشأن أسباب عدم ضبط الأرصفة ومنع الوقوف عليها قائلاً: هل نحن متمكنين من ضبط الشارع كي نضبط الرصيف، ولو قمنا بهذه العملية فسنحتاج إلى 20 ضابطاً في كل شارع، والقضية تتعلق بالمواطن أيضاً فهي قضية ذوق عام، ونحن نعاني من هذه المسألة وهي الثقافة المجتمعية ومستحدم الطريق، وكذلك مشكلة الطرق".

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