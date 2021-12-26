2021/12/26 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ألقت قوات الأمن التركية اليوم الأحد، القبض على عنصر من “حزب العمال الكردستاني” أثناء محاولته دخول الأراضي التركية قادما من سوريا، وفق ما أفادت وكالة “الأناضول”.وكشفت مصادر أمنية لـ”لأناضول” أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن التركي يلقي القبض على عنصر من “حزب العمال الكردستاني” أثناء محاولته التسلل إلى البلاد المركز الخبري الوطني.

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