التحالف الدولي: لم تعد لدينا قوات قتالية في العراق

2021/12/26 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد التحالف الدولي في العراق، اليوم الأحد، أنه لم تعد لديه قوات قتالية في البلاد منذ التاسع من كانون الأول الجاري.وقال التحالف في تصريح للوكالة الرسمية، إنه “اعتبارا من 9 كانون الأول/ ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي في العراق، لقد كنا متقدمين على الجدول …

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