الأعرجي لقائد حلف الناتو في العراق: نرفض الدخول بأي نزاع إقليمي

2021/12/26 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي رفض العراق الدخول في النزاعات الإقليمية، وعدم استخدام أراضيه وأجواءه ومياهه منطلقا لأي اعتداء على أي دولة كانت.

وقال الأعرجي خلال استقباله قائد بعثة الناتو في العراق مايكل انكر, إن الحكومة العراقية عملت على ابعاد البلد عن الصراعات الخارجية إضافة الى محاولتها انهاء الخلافات بين دول المنطقة.

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