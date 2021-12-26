مقتل ضابطين برتبة لواء في اشتباك قرب زاهدان

2021/12/26 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحرس الثوري الايراني مقتل ضابطين يحملان رتبة لواء في اشتباك مع مسلحين قرب مدينة زاهدان.

وأكدت وكالة فارس الايرانية نقلا عن مقر القدس التابع للحرس الثوري ان قواته اشتبكت مع مسلحين قرب زاهدان جنوب شرقي مما أدى إلى مقتل اثنين برتبة لواء وهما مهران شوري زاده ومحسن كيخائي في حين لم تكشف الوكالة عن المزيد بشأن الاشتباك أو الجهة التي ينتمي اليها المسلحون.

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