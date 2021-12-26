ارتفاع كبير بإصابات

2021/12/26 | 20:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كافة الإصابات بالمتحور الجديد أعراضها خفيفة .

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