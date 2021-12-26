المعارضة الشيعية بين الانة والانا

2021/12/26 | 20:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

مجموعة احداث جرت على الشيعة في العراق

تجمعت مع بعضها واسست المعارضة الشيعية

، والحديث عن العصر الفاشي للبعث

الارهابي .



عندما بدا تسلطهم على العراق

(1968م) استهدفوا مرجعية الشيعة

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