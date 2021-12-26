التحالف العربي: 59 مدنيا سعوديا قتلوا في هجمات الحوثيين على السعودية

2021/12/26 | 20:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد التحالف العربي في اليمن بقيادة

السعودية، اليوم الأحد، بأن 59 مدنيا

سعوديا قتلوا في هجمات جماعة "أنصار

الله" الحوثية على المملكة منذ بدء

الحرب

وأوضح المتحدث باسم التحالف، تركي

المالكي، أن "الحوثي

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