نقابة الصيادلة تتهم الحكومة بإهمال مشروع

2021/12/26 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهمت نقابة الصيادلة، اليوم الأحد، الحكومة بإهمال مشروع الدولار الدوائي الذي قدمته النقابة اهميته الكبيرة في تخفيض اسعار الأدوية.

وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي في حديث لـ(بغداد اليوم): "نستغرب من تجاهل الحكومة لمشروع الدولار الدوائي والذي يعد مشروع متكامل وبسيط ولا يكلف خزينة الدولة ويخفض أسعار الادوية".

وأضاف ان "الحكومة تركز على القضايا السياسية بشكل اكبر من القضايا الخدمية والمشاريع التي تخدم العراقيين"، مبينا ان "المقترح يتمثل بحصول مستوردي الأدوية على استثناء من سعر الصرف الحالي للدولار، وشراءه من البنك المركزي بسعر 1200 دينار، وذلك لغرض تخفيض أسعار الأدوية للمواطنين في الصيدليات".

وتابع الهيتي، أن "الحكومة أهملت بشكل كبير دور النقابات وعدم الأخذ بمطالبها ومقترحاتها والسبب ان النقابات ليس لديها تمثيل في البرلمان حيث اصبح من اولويات الحكومة تلبية مطالب الجهات السياسية فقط".

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