القبض على متهم اقدم على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات في بغداد

2021/12/26 | 20:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت قيادة شرطة بغداد عن القاء القبض على متهم اقدم على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات.وذكر بيان للقيادة انه فور حصول حادث اغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات من قبل احد المتهمين وذهابه الى جهة مجهولة وجه وزير الداخلية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وضرورة القاء القبض على المتهم ، حيث تم تشكيل فريق عمل ميداني وبرئاسة قائد شرطة بغداد وتم مداهمة ألاماكن من خلال القوة والتي يحتمل وجود المتهم بها وبعد تكثيف الجهود ومتابعة حركة المتهم تم بالفعل الوصول الى مكانه والاطاحة به وهو الآن معتقل لدى قيادة شرطة بغداد ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون./انتهى9

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