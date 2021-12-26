أربيل تشهد انطلاق بطولة العرب برفع الأثقال

2021/12/26 | 21:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع انطلقت، اليوم الأحد، بطولة العرب برفع الأثقال في مدينة أربيل بمشاركة عشرة منتخبات. وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البطولة انطلقت اليوم بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي في مدينة أربيل". وأضاف البيان، أن "البطولة ستستمر ثمانية أيام بمشاركة عشرة منتخبات تمثل عشر دول عربية". وقال الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد وفقا للبيان، إن "البطولة العربية كانت ستشهد مشاركة أكثر من 16 منتخباً عربياً لكن تفشي متحور أوميكرون أدى لتقليص العدد الى عشرة منتخبات فقط". وأضاف، أن "انطلاق البطولة في العراق نجاح إداري وتنظيمي مضاف للرياضة العراقية وومضة مشرقة في تأريخ رياضة رفع الاثقال في العراق"، معرباً عن أمله باستمرار استضافة العراق للمنافسات العربية والقارية والدولية".وتابع أن "لعبة رفع الاثقال تحظى باهتمام محلي كبير حيث اتسعت قواعدها بشكل واضح وقطعت مشوارا كبيرا من النجاح المحلي والخارجي".وتوقع عبدالحميد أن "تشهد البطولة تألقا كبيراً لأبطال العراق".

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