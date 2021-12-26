2021/12/26 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بيان وزارة الاقتصاد الإماراتية عن مشروع قانون الوكالات التجارية بعد تقرير "فاينانشيال تايمز"، وإعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن إطلاق الحوثيين 430 صاروخا على المملكة منذ بدء الصراع، إلى وفاة الأسقف الجنوب أفريقي ديزموند توتو...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: مشروع قانون الوكالات التجارية بالإمارات.. ووفاة ديزموند توتو) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: مشروع قانون الوكالات التجارية بالإمارات.. ووفاة ديزموند توتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).