تيك توك يهزم غوغل.. ويتربع على عرش الإنترنت

2021/12/26 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك” من إزاحة عملاق محركات البحث “غوغل” عن عرش المواقع الأكثر زيارة في الإنترنت.

وأظهر تحليل أجرته شركة “كلود فلير”، التي تتابع الأنشطة في الإنترنت ومقرها كاليفورنيا، أن “تيك توك” تفوق على “فيسبوك” و”غوغل” في قائمة المواقع الأكثر زيارة على الإنترنت.

وتناول التحليل المواقع التي حصدت أكثر زيارات خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن العديد من المواقع استفادت من زيادة استهلاك الإنترنت نتيجة للجائحة.

ووجد التحليل أن “التطبيق الصيني الذي انطلق عام 2016 تفوق على عمالقة الإنترنت، وبدأ التفوق في مطلع 2021، إذ تجاوزت أعداد زيارة “تيك توك” موقع “غوغل” في 17 شباط للمرة الأولى، وتكرر الأمر في اذار وايار، إلا أنه أصبح الأول في معظم الأيام بعد 10 اب.وكانت قائمة المواقع العشرة الأكثر زيارة على النحو التالي:تيك توكغوغلفيسبوكأبلأمازوننتفليكسيوتيوبتويترواتسابوكان عملاق محركات البحث “غوغل” قد تصدر قائمة المواقع الأكثر زيارة التي أطلقتها الشركة في عام 2020، وكان في القائمة ذاتها “تيك توك” الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان حول العالم شهريا.وما يميز “تيك توك” هو فيديوهاته القصيرة التي صارت تصل إلى 3 دقائق وسهولة تصفحه، ويلقى رواجا كبيرا بين اليافعين والشبان.

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