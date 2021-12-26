الحكومة الإسرائيلية توافق على خطة مضاعفة المستوطنين في الجولان

2021/12/26 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة بقيمة 317 مليون دولار تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في الجولان

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