سنة ثانية كورونا - الطاهر المعز

2021/12/26 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز ارتفاع أسعار الغذاء، سنة 2021نَشَرَ البنك العالمي، في بداية شهر شباط/فبراير 2021 ورقة أشارت إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء سنة 2020 واحتمال زيادتها سنة 2021، مُرَجِّحًا سبب الإرتفاع إلى انتشار جائحة "كورونا"، وارتفاع أسعار المحروقات، وبالتّالي ارتفاع تكاليف نقل السلع ومنها الغذاء، وتُشير جميع التقارير (البنك العالمي وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة...) إلى التّأثير الن ......





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