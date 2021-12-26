الصحة تنفي نفيا قاطعا تسجيل إصابات محلية بالمتحور أوميكرون

2021/12/26 | 21:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر خلو العراق من اية إصابات بالمتحور أوميكرون.

ونفى البدر بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنباء تفيد بتسجيل إصابات بالمتحور أوميكرون في العراق مستدركا بالقول ان الأمر وارد وممكن جداً في ظل تسجيل إصابات بعدد من دول الجوار.

وأكد البدر أن الوزارة ستعلن بشكل رسمي في حال رصد أية إصابة بالمتحور الجديد داعيا وسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية في وزارة الصحة لنشر وتداول المعلومات تجنباً لإثارة القلق في البلاد.

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