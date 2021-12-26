رئيسي يحذر من محاولات

2021/12/26 | 21:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، مما وصفها بـ"محاولات مضمري السوء الرامية إلى تدمير العلاقات المتنامية" بين إيران وجيرانها، على حد تعبيره.

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