إيران: اتفقنا مع العراق على إنشاء شركة لتنفيذ مشروع سكة حديد شلمجة - البصرة



إيران: اتفقنا مع العراق على إنشاء شركة لتنفيذ مشروع سكة حديد شلمجة - البصرة
2021/12/26 | 21:33 - المصدر: آي كيو نيوز
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