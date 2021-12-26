قريباً.. ملعب نادي الزوراء يبصر النور

2021/12/26 | 21:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل ملعب نادي الزوراء إلى المراحل النهائية من الانجاز ليبصر النور قريباً.

وقال أمين سر نادي الزوراء شاكر الجبوري في بيان ان “الادارة أجرت زيارة للملعب الجديد لفريق النوارس حيث تفقدنا مراحل الأنجاز النهائية ونحن راضون لما تبقى من مراحل الإنجاز”.

وأكد الجبوري أن “الغرض من الزيارة كانت تفقدية لعمل الشركة ومراحل الانتهاء المتبقية والملاحظات التي أخرت افتتاحه”، مبيناً أن حديثه مع الشركة المنجزة للملعب “تمحور حول معالجة الملاحظات السابقة والاسراع بما تبقى منها”، مبدياً رضاه لـ”عمل الشركة وما وصلت اليه من انجاز”.

وأضاف امين سر النادي أن “افتتاح الملعب سيزيد الادارة قوة واصرار على مواجهة الصعاب والوصول بالفريق الى الأفضل، كما أن افتتاحه سيضيف لبغداد وملاعبها رونقاً وجمالاً، وهذا ما تنتظره ادارة الزوراء وجمهورها الرياضي”.

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