2021/12/26 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر انتصاراته بمهرجان تهديفي أمام ضيفه ليستر سيتي حسمه 6-3 بعدما كان متقدماً 4-صفر، الأحد، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان أهداف في "البوكسينغ داي".. مان سيتي يكتسح ليستر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجان أهداف في "البوكسينغ داي".. مان سيتي يكتسح ليستر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).