التعليم العالي توضح بشأن الظرف الصحي آلية الدوام في الجامعات والمعاهد

2021/12/26 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أنها تعمل وفق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الظرف الصحي وآلية الدوام في الجامعات والمعاهد.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي […]

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