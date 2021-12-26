ولي عهد ابو ظبي يستقبل رئيس الحكومة المغربية

2021/12/26 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقة مغربية في الجناح المغربي في معرض اكسبو في دبي في 4 تشرين الأول/اكتوبر 2021 © ا ف ب/AFP كريم صاحب ابوظبي (أ ف ب) – استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة وذلك لبحث العلاقات بين البلدين.وبحثا بحسب بيان […]

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