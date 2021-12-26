وفاة الروائي العراقي حسين رحيم في أزمة قلبية

2021/12/26 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – الزمان غيّب الموت امس القاص والروائي العراقي حسين رحيم اثر ازمة قلبية مفاجئة ، والروائي حسين رحيم من مواليد 1958 فتح عينه على العالم في منطقة الفيصلية وكان أول أصدقائه الصامتين نهر الخوصر الذي علمه لغة الأنهار ، منذ ذلك الوقت كان إحساسه بأن ثمة نهر يلاحقه محاولا افشاء سر الماء […]

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