الخلية: قوة أمنية تقتل عنصرين من التنظيم في كركوك

2021/12/26 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، قتل "إرهابيين إثنين" بعد نصب كمين محكم لهما من قبل قوات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2021)، انه "بعملية نوعية استباقية، تمكنت قوة من الفوج الأول في اللواء الثاني الآلي بالشرطة الاتحادية من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك".

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