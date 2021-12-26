2021/12/26 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | بقيادة الفريق الفريجي..قتل ارهابيين احدهم يرتدي حزام ناسف بكمين محكم في منطقة الطرفاوي غرب كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بقيادة الفريق الفريجي.. قتل ارهابيين احدهم يرتدي حزام ناسف بكمين محكم في منطقة الطرفاوي غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | بقيادة الفريق الفريجي.. قتل ارهابيين احدهم يرتدي حزام ناسف بكمين محكم في منطقة الطرفاوي غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).