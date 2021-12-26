العراق والطاقة الشمسية.. عمل حكومي لإنتاج 12 ألف ميكاواط

2021/12/26 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت جهات حكومية، اليوم الأحد، استمرار العمل لاستكمال الإجراءات التعاقدية وتخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية التي تعاقدت من خلالها الحكومة لإضافة 12 ألف ميكاواط من الطاقة للمنظومة الوطنية.وقال كمال حسين، رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك هدفا للحكومة يمتد للعام 2025 بأن يضيف العراق 12 ألف ميكاواط من الطاقة البديلة (الشمسية) عبر 3 عقود مع شركة توتال الفرنسية وشركات أخرى إماراتية وصينية".وأضاف، أن "الحكومة تخطط مع حلول العام 2030 لاستكمال مشروع خليط الطاقة وتخفيض الانبعاثات بنسبة من 1-2%، وهذا المشروع الطموح يحتاج عشر سنوات لاستكماله".بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة تنسق بشكل جيد مع الحكومات المحلية لتخصيص قطع أراضٍ لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية تصل بالمرحلة الأولى لانتاج 7500 ميكاواط".وأضاف، أن "العمل بدأ فعلياً وهنالك إجراءات إدارية بعد توقيع العقود ستستكمل لتحقيق هذا الهدف".وكان مستشار وزير النفط لشؤون الطاقة، عبد الباقي خلف، أكد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لدى المجلس الوزاري للطاقة خططا لإضافة طاقة نظيفة ومتجددة بمقدار 12 ألف ميكاوط من الطاقة الشمسية من خلال عقود مع شركات رصينة ومهمة".ولفت إلى أن "العراق تعاقد فعلياً مع شركة توتل انيرجي الفرنسية وشركة مصدر وشركة باور شاينا ضمن مشروع 2000 ميكاواط، وهناك مشاريع عن طريق هيئة الاستثمار جرت فيها الاجراءات الأولى والآن في طور التعاقد مع شركة اسكاتك النرويجية، إضافة إلى أن هناك اكثر من عقد ومشروع تحت الخطة ومشاريع اخرى تحت النقاش".وأشار إلى أن "المشاريع عند اكتمالها سوف تضيف 7000 ميكاواط الى الشبكة الكهربائية بحدود عام 2026 في حال جرت الخطة كما خطط لها".

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