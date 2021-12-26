'ابو مازن' يفتح النار ضد مسؤول عراقي ويدعوه الى الاقتداء بهؤلاء!

2021/12/26 | 22:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس حزب "الجماهير الوطنية" أحمد عبدالله الجبوري "أبو مازن"، الأحد، اتهامات بالفساد ضد محافظ صلاح الدين عمار الجبر، داعيا اياه إلى الاستقالة، أسوة بمواقف محافظي النجف وذي قار.

وقال الجبوري في بيان تلقى NRT نسخة منه، (26 كانون الأول 2021)، "بعد موجة احتجاجات أدت إلى استقالة اثنين من المحافظين في جنوب البلاد، نرى أن بوصلة الاستقالات لابد ان تتوجه إلى صلاح الدين لإرغام محافظها على ترك المنصب، ولأسباب عدة أبرزها ملفات الفساد التي ازكمت الأنوف منذ توليه المنصب ولحد الآن".

وأضاف، "إذ أشرت دوائر الرقابة والنزاهة اختلاسات وسوء إدارة تتضمن عقودا ومشاريعا بمبالغ مالية هائلة وأبرزها الفساد في شراء أجهزة التعقيم، وتأهيل وصيانة قطاع الكهرباء ومشروع تركيب الكاميرات الحرارية ومشروع قسطرة القلب ومستشفى مرضى السرطان ومشاريع أخرى".

وتابع، "ويعلم الجميع في المحافظة، أن كل المشاريع لا تقر إلا بوجود نسب للمحافظ تؤخذ بشكل خفي كشرط أساس لمنح العقود للمقاولين، إضافة إلى عدم النظر بنظرة واحدة للمواطنين وهذه من الأمور التي نعرفها ويعرفها الكثير من أبناء المحافظة، لمحافظ ثبت وبالملموس عدم كفاءته وقصوره في عمله الإداري من خلال التخبط في اتخاذ القرارات، ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير منها لأسباب عدة، أنها كانت من القرارات الخاطئة اصلا، أو لضعف قيادة المحافظ للجهاز الإداري، حيث كان ومازال يعطي الوعود للتخفيف من نقمة وغضب المواطن في مدن المحافظة الذي يعاني الامرين بسبب الفساد والمحسوبية التي تعم الدوائر الادارية والخدمية، لكن على الأرض لم نلمس شيئا وبقى الحال على ماهو عليه بل ازداد سوءاً ".

وبين، "وكما هو معلوم، فان المحافظ سخر كل موارد الدولة في حملته الانتخابية لكي يحظى بالفوز وهذا ما تم توثيقه عليه في تسجيلات صوتية وفيديوية، ومازال بعد كل هذه النفقات التي استنزفت موارد المحافظة يحاول أن يبقى محافظاً لكي يزداد فسادا من أموال المشاريع العمرانية، وكلنا يعرف الحال الذي وصل إليه المقاول في المحافظة من بؤس وفقر بسبب عدم صرف مستحقاته المالية منذ توليه المنصب وإلى الآن؛ لأن الأموال لا تصرف إلا للمقربين منه، لذا لابد من توظيف كل الطاقات الاحتجاجية، وهذا ماسيحدث قريباً، اذ ستنطلق تظاهرات عارمة في عموم مدن المحافظة لإزاحته وإبعاده عن المنصب؛ لأن لو البقاء في المنصب يعني المزيد من الفساد والاختلاسات والتربح من أموال الشعب، بعد أن تلاعب على الجميع لتحقيق منافع شخصية تزيد ثرواته التي اكتنزها منذ توليه المنصب ولحد الآن" .

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