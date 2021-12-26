"سحب" جنود روس من الحدود الأوكرانية.. لماذا لم ينته التوتر؟

2021/12/26 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الإعلان الروسي الأخير بشأن سحب جنود من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا التساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى انفراجة للتوترات القائمة بسبب الحشود العسكرية الروسية في المنطقة، خاصة في ظل الحديث عن مفاوضات مع الغرب لحل الأزمة

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