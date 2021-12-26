2021/12/26 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفضل الأفلام السينمائية لعام 2021 دور العرض تفرض نفسها بجانب منصات المشاهدة المباشرة لندن – نسرين علام في نهاية العام الماضي راودت صناع السينما وعشاقها تساؤلات عما إذا كان وباء كورونا الذي اجتاح العالم، وأُغلقت على إثره دور العرض وأوقفت العديد من شركات الإنتاج أنشطتها، سيغير السينما بشكل لا رجعة فيه.وفي 2021 عادت دور العرض […]

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