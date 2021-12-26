2021/12/26 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين وعّاظ السلاطين من العلماء الصالحين ؟ – حسين الصدر -1- وعّاظ السلاطين يتصاغرون أمامَ جبروت الطغيان ، ويجهدون انفسهم في نيل مرضاة الحكام طمعاً بجوائزهم ، ولكنهم من الجانب الآخر ، يقرعون أسماع الفقراء والمستضعفين بأنماطٍ من المواعظ التي تشدد النكير عليهم وكأنَّهم جنود أبليس ..!! وهذه المفارقة تُسقطهم من الأعين ، وتكشف زيفهم […]

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