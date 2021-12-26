2021/12/26 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدنيا برد برد – مجيد السامرائي هنا عمان حيث تتصدر اخبار الطقس انباء المتحور الجديد القريب من اسم الرئيس الفرنسي ماكرون ..اذا كذبت جميع الاخبار بالادلة فانت محكوم بالوقوف في طوابير الخبز اثر كل موجة برد تعم البلاد وتنذر بهطول الثلج على المرتفعات.استيقظت صباحا وانا استذكر اغنية ترددها دمية – هي في كل […]

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