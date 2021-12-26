2021/12/26 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

في الوقت الذي يخيم الحزن على ذويه وانشغالهم باستقبال المعزين بوفاة ابنهم غريقا في بحر "ايجة" مع المهاجرين، الا ان رحمة الله شاءت ان تستبدل دموع العائلة الاربيل ية من الحزن عليه الى فرح به بعد تلقيهم اتصال يفيد بنجاته من الغرق.

وقال شقيق الضحية في حديث مع وسائل اعلام كردية تابعته (بغداد اليوم)، ان "نسكن في قضاء كويسنجق ضمن محافظة أربيل وهاجر اخي مع عائلة من اقربائنا وعبروا ضمن زورق واحد عبر بحر ايجة".

وأضاف ان "الزورق غرق بالكامل ولم ينجو من عائلة اقربائنا سوى ابنهم الذي أخبرنا بان شقيقي غرق هو الاخر"، مبينا ان "بعد ذلك الخبر كنا نعيش بحزن عميق واقمنا مجلس عزاء له".

وأفاد قائلا: "بينما كنا منشغلين ظهر اليوم باستقبال المعزين، أرسل لنا اخي هزار رسالة عبر الهاتف يقول فيها انا حي وادخلت المستشفى، انجدوني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مجلس عزاء وحزن على ابنهم.. معجزة برسالة نصية تعيد البهجة لعائلة أربيلية (قصة مؤثرة من البحر)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مجلس عزاء وحزن على ابنهم.. معجزة برسالة نصية تعيد البهجة لعائلة أربيلية (قصة مؤثرة من البحر)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).