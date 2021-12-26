الشرطة الاتحادية تنفي فتح باب التطوع في صفوفها

2021/12/26 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاحد، فتح باب التطوع لدى قواتها، داعية مواقع التواصل الاجتماعي كافة إلى الدقة في نشر الاخبار.وذكرت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “احد المواقع على منصات التواصل الاجتماعي تناولت خبرا كاذبا مفاده فتح باب التطوع لجميع الشرائح في الشرطة الاتحادية، مُدعياً نقل الخبر …

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