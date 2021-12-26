2021/12/26 | 22:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الاحد، عن نتائج المرحلة الاولى من العملية الامنية التي انطلقت في سلسلة جبال حمرين لملاحقة فلول “داعش” الارهابي.وقال الموسوي بحسب بيان للهيئة ان “قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي شرعت، صباح اليوم، بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد طريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين”.وأضاف، أن “الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرض الخطط في العمليات المشتركة وتم المصادقة عليها حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20 ، و24، و23 ولواء نداء ديالى ، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابعة لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش”.واوضح الموسوي، أن “المرحلة الاولى من العملية التي انتهت، اليوم، اسفرت عن العثور على 8 مضافات لفلول داعش الارهابي وتفكيك 5 عبوات ناسفة”، مشيرا الى أن “العملية ستستمر للقضاء على فلول داعش الارهابي وخلاياه الاجرامية بالكامل”./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن نتائج المرحلة الأولى من العملية الأمنية الواسعة في حمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن نتائج المرحلة الأولى من العملية الأمنية الواسعة في حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).