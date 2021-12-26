الحشد يعلن نتائج المرحلة الأولى من العملية الأمنية في حمرين

2021/12/26 | 22:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، نتائج المرحلة الأولى من عملية أمنية واسعة نفذت في سلسلة جبال حمرين.

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وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان صادر عن إعلام الهيئة تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2021)، إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي شرعت، صباح اليوم، بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد طريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين".

وأضاف، أن "الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرض الخطط في العمليات المشتركة وتم المصادقة عليها حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20 ، و24، و23 ولواء نداء ديالى، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابعة لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش".

وأوضح الموسوي وفق البيان، أن "المرحلة الاولى من العملية التي انتهت، اليوم، اسفرت عن العثور على 8 مضافات لفلول داعش الارهابي وتفكيك 5 عبوات ناسفة"، مشيرا الى أن "العملية ستستمر للقضاء على فلول داعش الارهابي وخلاياه الاجرامية بالكامل".

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