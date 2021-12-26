2021/12/26 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رفض الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب تحقيق لجنة مجلس النواب المختارة في هجوم 6 يناير باعتباره عرضًا سياسيًا ضده من قبل الديمقراطيين. وبدأ التحقيق في يوليو الماضي بعد فشل جهود سابقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب مهدد بالسجن لمدة 20 عاما المركز الخبري الوطني.

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