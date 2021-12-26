التعليم توضح بشأن آلية دوام الكليات والجامعات وفق قرارات اللجنة العليا

2021/12/26 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أنها تعمل وفق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الظرف الصحي وآلية الدوام في الجامعات والمعاهد.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الوزارة تعاملت مع متغيرات الظرف الصحي وفق اجراءات علمية ومنهجية مدروسة استقرت حتى هذه اللحظة على …

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