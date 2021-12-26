2021/12/26 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، قتل إرهابيين احدهما يرتدي حزاما ناسفا في كركوك.وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة، علي الفريجي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قواتنا من الفرقة الالية شرطة اتحادية تمكنت من قتل اثنين من الإرهابيين احدهما يرتدي حزاما ناسفا، بكمين محكم في منطقة الطرفاوي غرب كركوك”.

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