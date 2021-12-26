المرور: شوارع بغداد تستوعب 250 ألف سيارة فقط.. كم عدد العجلات الان؟

2021/12/26 | 22:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مديرية المرور العامة، الأحد، الاسباب التي تقف وراء الازدحامات الشديدة في شوارع بغداد، مؤكدة انها ماضية في منع استيراد عجلات جديدة دون تسقيط عجلة من الشارع.

وقال اللواء طارق الربيعي مدير المرور العامة في حديث متلفز تابعه NRT عربية ​(26 كانون الأول 2021)، إن "الدوام الرسمي والمناسبات الدينية والقطوعات الخاصة بصيانة الطرق والإجراءات الأمنية تزيد من حجم الزخم المروري في الشوراع، فضلا عن قضية عدم وجود نقل جماعي للطلبة".

وأضاف، أنه "في بداية العام الدراسي تواجدت نحو 3 ملايين عجلة في بغداد 3 مليون سيارة، وذلك في وشارع مصممة لاستيعاب 250 ألف سيارة فقط، وأي شارع يقطع لأي سبب كان يسبب مشكلة، خاصة وأن أمانة بغداد لديها هبة غير طبيعية في صيانة الشوارع، ولدينا تنسيق عال معها خلال حملات إكساء الطرق"، مبينا أن "التظاهرات ساهمت في أزمة الاختناقات المرورية".

وقال الربيعي، إن "هناك حراك لإيقاف قرار 68 وتعطيله، وذلك في أروقة الأمانة العامة قريبا، وسيتم إيقاف الاستيراد على حساب زيادة أعداد المركبات، وسيتم فرض تسقيط عجلة من الشارع ومن ثم إدخال بديل عنها مستوردة، ورئيس الوزراء مهتم بهذا الموضوع".

وبين، أنه "ليس بالضرورة أن تكون العجلة التي يتم تسقيطها عمومي ليتم إدخال بديلا عنها عمومي أيضا=حيث يمكن تسقيط عجلة عمومي وإدخال عجلة خصوصي، والعكس أيضاً".

وأشار اللواء الربيعي إلى أن "الطريق الحولي سينفذ بغداد من الزحامات، وقد تحدثنا بموضوع الزحام في طريق سريع الدورة وجسر بغداد باتجاه كربلاء، وقياس الجسر مصمم لمركبتين أي بممرين، لذا يتشكل عليه زخم مروري، ومعالجة هذا الأمر هو الجسر الحولي، ولو اكتمل فأن مشكلة بغداد ستحل من ناحية الزحامات المرورية"، مبينا أنه "تمت المباشرة بمداخل بغداد الخمسة من قبل الطرق والجسور والمحافظة، ونشجع الاستثمار في مجال التوسعة والجسور".

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