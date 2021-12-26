2021/12/26 | 22:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء “IFFHS”، اليوم الأحد، عن التشكيلة المثالية المختارة لمنتخب آسيا لكرة القدم لعام 2021، والتي تضمنت ثلاثة لاعبين من دول عربية.

ودخل الثلاثي العربي، الإماراتي علي مبخوت والقطري عبد الكريم حسن، والسعودي ياسر الشهراني، ضمن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في قارة آسيا، وفقا للاتحاد الدولي لإحصاءات وتاريخ كرة القدم “IFFHS”، الذي يقوم في نهاية كل عام باختيار التشكيلة المثالية لأفضل منتخب في مختلف القارات، إضافة إلى بعض الدوريات.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لمنتخب آسيا 2021:

لحراسة المرمى: هم ماثيو رايان (أستراليا)

لخط الدفاع: ياسر الشهراني (السعودية)، عبد الكريم حسن (قطر)، حسين كنانزادجان (إيران)، تاكيرو تومياسو (اليابان)

لخط الوسط: وو لي (الصين)، تكفوسا كوبو (اليابان)، يويا أوساكو (اليابان)

لخط الهجوم: هيونغ مين سون (كوريا الجنوبية)، سردار آزمون (إيران)، علي مخوت (الإمارات).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة منتخب آسيا لكرة القدم عام 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة منتخب آسيا لكرة القدم عام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).