قتل ارهابيين أحدهما يرتدي حزاماً ناسفاً بكمين محكم في كركوك

2021/12/26 | 22:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الأمنية من تحييد إرهابيين اثنين أحدهما يرتدي حزاما ناسفا بكمين محكم غرب محافظة كركوك.

وأشرف قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي على العملية التي نفذتها قوات الفرقة الالية شرطة اتحادية،

وأصدر الفريجي أوامر فورية بتكريم قوة الكمين الذي قتل الإرهابيين، مؤكدا ان قيادة المقر المتقدم ستواصل اصطياد جرذان الدواعش لتبقى كركوك آمنة.

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