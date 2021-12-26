الإطار التنسيقي: يجب استيعاب كل الطعون والشكاوى المقدمة دستورياً

2021/12/26 | 22:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق الإطار التنسيقي مبادرة من تسع نقاط لحل أزمة الانسداد السياسي، لتلبية تطلعات الشعب العراقي في الإصلاح والخدمات والتصدي للفساد والحرص على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي

وشددت المبادرة على ضرورة استيعاب كل الطعون والشكاوى المقدمة دستورياً وقانونياً بخصوص نتائج الانتخابات النيابية من قبل الجهات القضائية المعنية ودعم المسارات القانونية.

واكدت المبادرة أهمية التركيز على البرنامج الحكومي ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة وتوفير الخدمات ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين وتفعيل الزراعة والصناعة وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص.

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