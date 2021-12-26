بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال العراق حول الإجراءات التعسفية بحق العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن - الاتحاد العام لنقابات عمال العراق

2021/12/26 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_العراق بيان صادر عنالاتحاد العام لنقابات عمال العراق حول الإجراءاتالتعسفية بحق العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادنإلى الرأي العام العراقي وعمالنا البواسل تتعرض مصانع وشركات وزارة الصناعة والمعادن والعاملين فيها منذ فترة غير قليلة ، إلى الإصرار على نهج سياسات اقتصادية وصناعية خاطئة تؤدي في مجملها إلى تصفية ركائزها الوطنية ، مصانع ومعامل وعاملين في مختلف المهن والمستويات .



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