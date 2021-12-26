"إرثه يتجاوز الحدود".. ردود فعل واسعة بعد وفاة ديسموند توتو

2021/12/26 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهالت الإشادات بالأسقف ديسموند توتو، أحد رموز الكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، الذي توفي الأحد عن 90 عاما

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