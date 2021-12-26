2021/12/26 | 22:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WNhOPCJMVfk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رجال المرور يؤدون دور الإشارات الضوئية في شوارع الكرخ | تقرير علي الجميلي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رجال المرور يؤدون دور الإشارات الضوئية في شوارع الكرخ | تقرير علي الجميلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).