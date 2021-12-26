2021/12/26 | 22:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرب الاطار التنسيقي عن قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال اشخاص وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر( مع تحفظنا على اداء البعض منهم ) لاجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور وتجاوزا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من الاطار التنسيقي بشأن استقالة بعض المسؤولين المركز الخبري الوطني.

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