الرئيس صالح يستقبل وزير النقل الإيراني ويبحث معه جملة ملفات

2021/12/26 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع وزير النقل الإيراني رستم قاسمي، تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجالات النقل المختلفة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل وزير النقل الإيراني رستم قاسمي والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المشتركة والمتينة …

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