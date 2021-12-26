غلق جميع السيطرات بمدخل العبايجي شمال بغداد واقتصار العبور على العجلات المدنية

2021/12/26 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد افاد مصدر أمنى، اليوم الاثنين، بغلق جميع السيطرات بمدخل العبايجي شمال بغداد واقتصار العبور على العجلات المدنية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية أغلقت جميع السيطرات مدخل العبايجي الرئيسي باتجاه بغداد على العجلات التابعة للحشد الشعبي".

وأضاف ان "عبور العجلات اقتصر على المدنية فقط".

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